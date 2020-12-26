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Католические монахини спели «Катюшу» во время рождественского концерта в Нотр-Даме

Анна Берестовая
01:29 26.12.2020
Помимо этого в соборе выступил хор и музыканты. Все выступающие были одеты в форму и каски строителей в знак поддержки работ по восстановлению собора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Нотр-Дам-де-Пари в первый раз после настигшего собор страшного пожара прошел концерт. Мероприятие, приуроченное к рождественским праздникам, было снято заранее и показано в ночь с 24 на 25 декабря французским телевидением.

Одним из самых необычных и неожиданных выступлений стала записанная в рамках сбора средств на ремонт Нотр-Дама песня монахинь. Католические служительницы выбрали для исполнения бессмертную российскую песню «Катюша». Помимо этого в соборе выступил хор и музыканты. Все выступающие были одеты в форму и каски строителей в знак поддержки работ по восстановлению памятника культуры.  Об этом пишет Reuters.

Согласно изначальному плану, петь рождественские композиции должны были 20 вокалистов, однако, ради безопасности в условиях пандемии, их число сократилось до восьми. Зрителей на концерте также не было в связи со сложной противоэпидемической ситуацией.

Ранее часовой завод «Ракета» в Санкт-Петербурге сообщил, что планирует принять участие в реконструкции часов в соборе Парижской Богоматери, пострадавших о огня. Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года.

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