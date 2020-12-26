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«Мешок с химическими добавками»: врач рассказала об опасности новогодних детских подарков

Алена Миронова
13:46 26.12.2020
Эксперт призвала обращать особое внимание на состав конфет.
«Мешок с химическими добавками»: врач рассказала об опасности новогодних детских подарков
© Фото: imagebroker, Anju, Globallookpress

Врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде» о том, как правильно выбирать новогодние сладости для детей.

Эксперт подчеркнула, что все новогодние наборы с конфетами богаты трансжирами и пальмовым маслом, а также содержат в составе очень много консервантов, в том числе и диоксид серы, обладающий канцерогенным воздействием. Это особенно опасно для детей с бронхиальной астмой.

«В любом случае, любой шоколадный подарок - это просто мешок с химическими добавками. Про натуральность там нет абсолютно ни слова», - отметила гастроэнтеролог.

Дианова считает, что в безопасном для детей сладком подарке может быть какой-нибудь фрукт. Полезны будут и крекеры из обычных круп, семян подсолнечника. Они будут спокойно усваиваться в детском организме, давать белок и правильные углеводы. Также альтернативой может быть качественный натуральный мармелад без красителей.

«Вес тоже имеет значение. Новогодние подарки не должны быть очень большими. Ребенку сложно будет, как эмоциональному существу, отказаться от них. Если же там натуральные компоненты, то мы не ожидаем вреда. Там есть ингредиенты, которые не могут принести в том объеме, в котором будет сам по себе подарок, значимого вреда. Это только вкус исключительно и польза», - обратила внимание эксперт.

Подарок, в котором будут содержаться компоненты в виде натуральной пастилы, мармелада без красителей, качественного зефира, натуральных крекеров, хлебцев - не навредит так, как сделает это любой другой шоколадный подарок, заметила Дианова.

В новогодних сладких подарках должны насторожить следующие компоненты: пальмовое масло, заменитель какао-масла, сернистый ангидрид, E220, E221, консерванты и красители, идентичные натуральным. 

Подытожив, эксперт призвала обращать внимание на состав конфет, чтобы быть спокойными, а также добавила, что качественных конфет внутри сладких наборов практически нет.

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