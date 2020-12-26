Более 10 тысяч жителей Волгодонска остались без тепла из-за коммунальной аварии
В результате аварии без горячей воды и отопления остались 97 объектов.
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Более 10 тысяч жителей Волгодонска в Ростовской области остались без горячей воды и тепла из-за порыва на теплотрассе.
На данный момент температура воздуха в городе держится на уровне около 0 градусов. По всей области идет ледяной дождь.
«В настоящее время производится откачка горячей воды из тепловой камеры. После этого приступят к восстановительным работам на магистрали», - передает РИА Новости слова представителя администрации города.
В результате коммунальной аварии без горячей воды и отопления остаются 97 объектов - из них 11 социальных объектов и 86 многоэтажных домов.