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Более 10 тысяч жителей Волгодонска остались без тепла из-за коммунальной аварии

Алена Миронова
12:49 26.12.2020
В результате аварии без горячей воды и отопления остались 97 объектов.
Более 10 тысяч жителей Волгодонска остались без тепла из-за коммунальной аварии
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Более 10 тысяч жителей Волгодонска в Ростовской области остались без горячей воды и тепла из-за порыва на теплотрассе.

На данный момент температура воздуха в городе держится на уровне около 0 градусов. По всей области идет ледяной дождь.

«В настоящее время производится откачка горячей воды из тепловой камеры. После этого приступят к восстановительным работам на магистрали», - передает РИА Новости слова представителя администрации города.

В результате коммунальной аварии без горячей воды и отопления остаются 97 объектов - из них 11 социальных объектов и 86 многоэтажных домов. 

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