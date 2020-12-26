Взрыв газа в жилом доме произошел в Нижнем Новгороде
В результате происшествия погибла женщина.
© Видео: Нижний Новгород, ВКонтакте © Фото: Нижний Новгород, ВКонтакте
Взрыв газа в многоквартирном жилом доме произошел в Нижнем Новгороде по адресу: Московский район, ул. Березовская, д. 87.
В результате происшествия погибла женщина. Удалось спасти 32 человека, в том числе 7 детей. На место происшествия выехали все службы экстренного реагирования. В настоящий момент пожар удалось ликвидировать при помощи сил и средств МЧС.