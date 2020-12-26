Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Умер легендарный советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк. Его не стало на 99-м году жизни.

Блейк имел звание полковника внешней разведки. На основе своей деятельности он написал книги воспоминаний, а за заслуги был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Дружбы и многими медалями и нагрудными знаками. О его смерти сообщил РИА Новости глава пресс-бюро СВР России Сергей Иванов.

Начиная с 1951 года, Блейк собирал сведения об английских спецслужбах, чтобы передавать их СССР. Советское руководство получало от него обзоры военного министерства Англии и данные об осведомленности англичан и американцев о военных секретах СССР. На основе этого в 1956 году была проведена операция по якобы случайному вскрытию туннеля в Берлине к линиям связи группы советских войск в Германии.

Из-за предательства коллеги в 1961 году Блейка арестовали и осудили на 42 года тюремного заключения, однако через 4 года он бежал, а затем перебрался в Москву.

Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР.