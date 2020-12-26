Некрополь, храм майя и первый театр: археологи назвали ТОП-10 главных находок 2020 года

В Сети опубликовали ТОП-10 главных археологических находок и открытий 2020 года. Список состоит из представителей самых разных эпох и ветвей истории, начиная с Древнего Египта, заканчивая самыми современными технологиями археологической деятельности.

Открывает десятку некрополь Мемфиса, где ученым удалось найти сразу около сотни саркофагов с мумиями в трех глубоких погребальных шахтах. Установлена их временная принадлежность - захоронения датированы VI веком до н.э. и представляют последний момент развития египетской культуры - «Саисский ренессанс». Вместе с мумиями в шахтах обнаружили также и 40 статуэток мифического защитника умерших и бронзовую фигуру бога ароматов и благовоний.

© Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress

Следом за мумиями в топе расположился один из самых востребованных научных методов археологии - радиоуглеродный анализ. Суть его состоит в распаде радиоактивного изотопа С-14, в процессе которого археологи могут узнать возраст обнаруженного объекта, сравнив степень содержания в нем данного радиоактивного и стабильного изотопов. Использовать метод допускается лишь на органических тканях - дерево, уголь, кости и так далее. Однако археологу Ричарду Эвершеду удалось применить метод для анализа керамических изделий. Это вполне может стать археологическим прорывом - керамика является одной из самых часто встречающихся археологических находок.

© Dorset County Council, Oxford Archaeology

На третьей строчке расположилось самое крупное и подробное на данный момент исследование генетики скандинавских племен VIII-IX веков. Среди 442 древних европейцев, чьи геномы изучили ученые, оказались русские князья Глеб Святославович и Изяслав Ингваревич. ДНК «викингов» сравнили с несколькими тысячами геномов современного человека и установили, что в генофонде скандинавов присутствовали сразу четыре кластера - датчане, шведы, норвежцы и британцы. Причем между собой они не контактировали. Связано это с многочисленными скандинавскими походами и путешествиями. Причем, зачастую сами викинги не имели интереса к другим народам, в то время, как эти народы самостоятельно мигрировали в Скандинавию.

© Josef Puchinger, imageBROKER, Globallookpress

Из эпохи викингов перенесемся в Новый Свет: на кладбище начала XVI века в Мексике археологи обнаружили след первых рабов-африканцев. Останки трех мужчин проанализировали изотопным, генетическим и остеологическим методами и установили их принадлежность предположительно к народности менде (в настоящее время населяет территории Сьерра-Леоне). Ко всему прочему, на костях также нашли следы побоев и болезней.

© James Osborne, uchicago.edu

Редкую надпись на лувийском языке обнаружил фермер из Турции. Она несет информацию о царе Хартапу, завоевавшем Фригию и победившим «Союз тринадцати царей». По шрифту надпись датируется VIII веком до н.э. и сообщает о том, что указанный царь был достаточно могущественен.

В ТОП-10 попало и святилище Ромула - полумифического основателя Рима наряду со своим братом Ремом, вскормленного волчицей. Археологи обнаружили подземное святилище возрастом около 2600 лет возле римского форума. В подземелье оказались остатки объекта, внешне напоминающего саркофаг, и камня, который предположительно мог использоваться как алтарь. Все это находится в том месте, на которое указывают исторические письменные свидетельства.

Следом за святилищем в списке открытий идет древнейшая за все время обнаруженная в Китае фигурка из кости. Образ птицы, как предполагается, вырезали 13,5 тысяч лет назад. Исследователи предполагают, что птица принадлежит отряду воробьинообразных, и смогли заметить около шести различных техник, которые использовал мастер при создании статуэтки.

Археологи пришли к неожиданному выводу, подвергнув углеродному анализу угли из кургана Дьяр в Джорджии. Полученные данные позволили им заявить, что как минимум отдельные индейские племена сопротивлялись колонизации гораздо дольше, чем ранее считалось. Среди находок не было предметов колонизаторов, поэтому было решено, что курган забросили сразу после похода конкистадора Эрнандо де Сото. Однако анализ показал, что индейцы-маскоги продолжали проводить на кургане ритуалы почти 150 лет после его этого, что в корне меняет представления о стойкости традиций коренного населения и о его отношениях с европейцами.

© Takeshi Inomata

Древнейший храм майя обнаружили в долине реки Сан-Педро на границе Мексики и Гватемалы. Длина каменной платформы составляет 1,4 километра, а ширина - 400 метров. Находилась она в густо заселенном районе. По аналогиям становится понятно, что подобный объект мог использоваться народом как храм. Найденная платформа оказалась самой крупной и древней из подобных находок.

В Лондоне обнаружили остатки первого здания, построенного специально для театра. Его возвели в 1560 годах, и называлось оно «Красный лев». Остатки театральной сцены нашли еще в 2019 году, но об открытии долго не сообщали из-за необходимости перепроверки по документам XVI века. В конечном счете, они подтвердили правоту археологов. Театр был в «Красном льве» недолго, и вскоре переехал в другое здание, а на его месте стали устраивать собачьи бои. Археологи нашли и кости бойцовых собак, на черепах и лапах многих из них остались следы укусов.