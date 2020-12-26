Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новосибирском
Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком DAF на трассе в Черепановском районе. В результате ДТП погиб один человек, девять пострадали.
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Причиной крупной аварии под Новосибирском могло стать несоблюдение правил водителем автобуса. Как сообщили в оперативных службах региона, он не уступил дорогу грузовику.
Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в местную ЦРБ. В салоне автобуса в момент аварии находилось 15 человек. Водитель скончался на месте.
ДТП произошло на 108 километре трассы Р-256. Автобус следовал из с. Ярково в г. Черепаново. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МВД и МЧС.