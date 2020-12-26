Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новосибирском

Причиной крупной аварии под Новосибирском могло стать несоблюдение правил водителем автобуса. Как сообщили в оперативных службах региона, он не уступил дорогу грузовику.

Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в местную ЦРБ. В салоне автобуса в момент аварии находилось 15 человек. Водитель скончался на месте.

ДТП произошло на 108 километре трассы Р-256. Автобус следовал из с. Ярково в г. Черепаново. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МВД и МЧС.