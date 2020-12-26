Террористы ИГИЛ* планировали теракт в Махачкале
Задержаны четверо террористов запрещенной в России группировки ИГ*. Они планировали взрыв у административного здания и нападение на полицейских.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресекли подготовку теракта в Махачкале.
25 декабря в результате проведенных мероприятий задержаны четыре члена запрещенной в России группировки ИГ*. Они планировали произвести взрыв у одного из административных зданий полиции и совершить нападение на сотрудников МВД.
В месте укрытия террористов обнаружили огнестрельное и холодное оружие, множество боеприпасов, взрывное устройство. В мобильных телефонах зафиксировали переписку с организаторами террористической деятельности за рубежом.
*ИГИЛ, ИГ - международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.