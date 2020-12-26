Минздрав одобрил применение «Спутник V» для старшего поколения

В Министерстве здравоохранения РФ одобрили применение вакцины «Спутник V» для старшего поколения. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность для людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», - сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

15 декабря во всех российских регионах началась вакцинация от COVID-19. Применяется препарат «Спутник V», созданный Институтом Гамалеи при участии Министерства обороны. Вакцинация от коронавируса является бесплатной и добровольной.