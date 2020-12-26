В Пензе собирают деньги на покупку невесты для зебры

В Пензе открыли сбор средств на покупку подруги для зебры Мартина, который живет в зоопарке с 2013 года. В следующем году у него юбилей - ему исполнится 10 лет.

Администрация зоопарка вот уже несколько лет находится в поисках самки зебры для него. Известно, что у зебр породы Чапмана чаще всего рождаются именно самцы.

«Мы узнали, что есть возможность приобрести молодую самку зебры – очаровательную красавицу! Шанс, который выпадает один раз в 10 лет! Шанс сделать нашего Мартина счастливым на всю жизнь!» - отмечают в зоопарке.

За самку зебры необходимо заплатить 1,5 миллиона рублей. Местные жители не могли остаться безучастными и начали переводить деньги. По состоянию на утро 21 декабря удалось собрать почти 37 тысяч рублей. Перевести средства можно на сайте Пензенского зоопарка.