Президент Черногории госпитализирован с пневмонией

Президенту Черногории Мило Джукановичу потребовалась госпитализация, так у него подтвердилась пневмония. Все тесты на наличие COVID-19, которые сдал лидер страны, показали негативный результат.

В пресс-службе главы государства сообщили, что Джуканович по совету врачей находится больнице на лечении от воспаления легких.

«Все жизненные показатели главы государства стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности», - успокоили в пресс-службе.

Ситуация с COVID-19 в Черногории - одна из самых сложных в мире. При населении в 600 тысяч человек коронавирус подтвержден у почти 46 тысяч граждан, 652 человека умерли.