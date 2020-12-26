Снег и солнце: Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ждать в преддверии Нового года

В настоящее время погода в Европейской России определяется антициклоном, который перемещается с Северной Атлантики. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Москва, центр Европейской России, находятся на восточной периферии этого циклона. Это значит, что воздушные массы перемещаются с юго-запада. Они насыщены влагой, умеренно теплые, - указал синоптик.

Последствия этой непогоды, на удивление, будут вполне комфортные. За счет снегопада высота снега в Москве и Московской области увеличиться на 8-12, а местами на 15 сантиметров.

«Это будет настоящий снежный наст. Когда в выходные уже можно будет катать снежную бабу, можно будет детишек на санках возить. Вот это уже погода! Причем, если в субботу еще погода будет мягкая, правда ветреная, то в воскресенье - совершенно комфортная. Уже -3-5 градусов днем. Это хорошая такая погода. И солнышко будет проглядывать уже днем. Снег, солнце – замечательно», - описал Вильфанд.

На следующей неделе, в понедельник, опять произойдет изменение циркуляции воздуха. Погода в Европейской России будет малооблачной, с температурами до -10-15 ночью и -5-10 днем.

«Настоящая зимняя погода», - подметил эксперт.

Ближе к Новому году погода вновь измениться. В регионы придет небольшой мороз. Температура будет стремиться к нулевой отметке, а 30 она уже ее достигнет. Днем 31 декабря столбики термометра поднимутся еще выше. Потепление до значений от -2 до +2 градусов будут сопровождать небольшие осадки.

Погода на азиатской территории страны же будет по-настоящему аномальной. Очень холодный антициклон, сформировавшийся в Арктике, сейчас перемещается на север западной Сибири. В результате температура будет ниже нормы на 20-24 градуса.

Даже в густонаселенных районах, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской области будет очень холодно, до -45 и даже -47 градусов. Морозы ожидаются северных и центральных районах Красноярского края, до -50 градусов. В Магадане и на Чукотке будет до -45 градусов.

«Такой фон на 15-20 градусов ниже многолетних значений. Это очень холодная погода. Она соответствует тому, что принято называть сибирские морозы. Настоящие сибирские морозы», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что на территорию Москвы надвигается циклон «Грета». Как ожидается, всего за пару часов выпадет четверть месячной нормы осадков. В Московской области сугробы вырастут до 20 сантиметров.