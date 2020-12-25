Нападение собаки на ребенка в Алапаевске попало на видео

В Алапаевске водитель спас ребенка от нападения бездомной собаки. Проезжая по улице и заметив ситуацию, он не остался в стороне и помог мальчику.

На кадрах видеорегистратора видно, как собака догоняет ребенка, пробегая через дорогу, а затем начинает кусать его за ноги. Водитель остановился и крикнул мальчику, чтобы тот садился в машину, но тот не смог этого сделать из-за собаки. Тогда очевидец отогнал животное, и ребенок оказался в автомобиле. Видео опубликовано в социальных сетях.

По словам мальчика, которые он говорит в конце видео, ему сильно досталось. Собака, как видно на кадрах, удалилась после случившегося восвояси.