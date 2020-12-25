Загадочный розовый шар заметили рядом с местом падения метеорита в Китае

Жители Китая заметили в небе загадочный шар недалеко от места падения метеорита в уезде Юйшу провинции Цинхай. Всего через 12 часов после того, как огненная вспышка небесного тела пролетела мимо соседнего города, в небе появился светящийся розовым светом объект, похожий на огромное облако.

По словам местных жителей, которые цитирует Daily Star, шар застыл над шоссе в городе Делинга провинции Цинхай, находился там в течение 40 минут, после чего растворился.

Очевидцы, заметившие странный объект и зафиксировавшие его на камеру, использовали разные сравнения в описании шара. Кто-то сравнил его с неторопливым облаком, кто-то - с огромной ярко-розовой луной.

В среду, 23 декабря, над Тибетским нагорьем Китая пролетел метеорит. Сейсмологический центр зарегистрировал падение в 7.25 (2.25 по Москве) по местному времени. Жители региона слышали сильный шум и заметили ослепительную вспышку.