На Сибирь надвигаются экстремальные морозы
Столбики термометров опустятся до минус 50 градусов. Пурга уже накрыла Красноярский край.
© Видео: gornovosti, Instagram © Фото: Мария Плотникова, РИА Новости
На Сибирь надвигаются аномальные морозы до минус 50 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже нормы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить», - передает ТАСС слова метеоролога.
В Ханты-Мансийском округе температура опустится до 36-40 градусов, в ЯНАО - до 44-49 градусов, на севере других центральных районов края - до 47-48 градусов.
В настоящий момент пурга уже накрыла Красноярск. Местные жители активно делятся видеозаписями со снежных улиц города в социальных сетях.