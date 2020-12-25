На Сибирь надвигаются экстремальные морозы

На Сибирь надвигаются аномальные морозы до минус 50 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже нормы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить», - передает ТАСС слова метеоролога.

В Ханты-Мансийском округе температура опустится до 36-40 градусов, в ЯНАО - до 44-49 градусов, на севере других центральных районов края - до 47-48 градусов.

В настоящий момент пурга уже накрыла Красноярск. Местные жители активно делятся видеозаписями со снежных улиц города в социальных сетях.