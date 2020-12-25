Трутнев предложил ввести плату для компаний за иностранных работников на Дальнем Востоке

Вице-премьер и представились президента в ДФО Юрий Трутнев предложил ввести для компаний сбор при приеме на работу иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так, тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз - привлекай наших рабочих», — рассказал вице-премьер в интервью РБК.

Трутнев выразил обеспокоенность большим количеством иностранной рабочей силы со всего мира, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке.