Катера ТОФ начали перевозить пассажиров с острова Русский: видео

В среду, 2 декабря, десантный катер проекта 21820 «Иван Карцов» Тихоокеанского флота (ТОФ) начал перевозить людей на остров Русский, который после ледяного дождя отрезан от материковой части Владивостока.

«Иван Карцов» будет выполнять по три рейса в день и перевозить пассажиров. Остальные три катера ТОФ начали перевозить машины.

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Накануне стало известно, что Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера, чтобы наладить пассажирское сообщение между материковой частью Владивостока и островом Русский.

Движение по мосту, который является единственным связующим звеном острова с материковой частью, было закрыто 21 ноября. Из-за обрушившегося на Приморье ледяного дождя ванты моста были полностью покрыты льдом, началось падение льдин на проезжую часть.

Местные власти пустили паромы, чтобы люди могли ездить на работу. Однако, этого оказалось недостаточно. Для перевозок ТОФ выделил десантный катер проекта 21820 «Иван Карцов», десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57.