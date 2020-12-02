Россиянам посоветовали «ловить момент» для катания на лыжах и санках

Зима в этом году в Европейской части России ожидается теплее нормы, но более холодная, чем в прошлом году. Снега, вероятнее, будет тоже больше. Но снежный покров может быть не устойчивым, поэтому россиянам следует пользоваться любой возможностью, чтобы покататься на санках и лыжах. Об этом рассказала сказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Надо ловить момент, чтобы покататься на лыжах, на санках. Так и в прошлом году было. Это не такой устойчивый процесс сейчас в наших широтах. Морозная погода может прерываться западными влияниями, когда дело доходит до оттепели», - пояснила метеоролог РИА Новости.

Она уточнила, что в зависимости от того, сколько снега выпала в предыдущие периоды, во время оттепели снежный покров может остаться, а может растаять.

Ранее в Гидрометцентре дали долгосрочный прогноз на предстоящую зиму. По словам ученых, зима в этом году в России будет холоднее, чем прошлом. Однако сильных морозов ждать не стоит. В среднем температура воздуха будет выше климатической нормы.