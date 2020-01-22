Метровый слой пены окутал улицы в Испании из-за шторма: видео

Чтобы добраться до дома, жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться сквозь метровый слой пены. Улицы в буквальном смысле затопило.

Всему виной мощный шторм «Глория», который обрушился на Средиземноморье. Волны местами достигают семи метров и полностью огибают дома на Майорке.

От бушующей стихии погибли как минимум четыре человека, десятки пострадали. На севере и в горах шторм вызвал обильные снегопады. Уровень опасности в некоторых частях региона достигает самого опасного - красного.

В некоторых районах временно прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение, а также закрыты аэропорты.