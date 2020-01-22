На комете нашли необходимые для жизни вещества

В ходе анализа данных миссии «Розетта» в составе кометы 67P/Чурюмова - Герасименко немецкие исследователи обнаружили соли аммония, зафиксированные масс-спектрометром.

Уточняется, что открытие стало возможным благодаря неожиданной траектории полета аппарата накануне завершения миссии - он пролетел слишком близко к комете и пересек окружающее ее пылевое облако.

В результате, частички данного вещества попали на ионный источник зонда и дали возможность специалистам провести комплексный анализ, говорится в журнале Nature Astronomy.

Найденные соли аммония содержат соединения, которые могут привести к образованию аминокислот, мочевины, нуклеотидов и аденина.

Миссия «Розетта» была завершена 3 года назад, но исследователи по сей день продолжают вести работу.

По словам экспертов, данное открытие является подтверждением гипотезы, что жизнь на Земле могла появиться под воздействием движения комет.