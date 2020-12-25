Додон выразил благодарность властям РФ за помощь Молдавии в период кризиса

Экс-президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 и продление беспошлинного режима торговли для экспортеров сельхозпродукции. Об этом он написал на своей странице в «Facebook».

«Выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству Российской Федерации искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса», - сообщил Додон.

Он также отметил, что российские власти помогли фермерам, которые пострадали от засухи и молдавским экспортерам. Россия предоставила им возможность беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок в 2018-2020 годах.

Ранее стало известно, что в Молдавию было доставлено 15 тысяч тест-систем для определения коронавирусной инфекции.