Додон выразил благодарность властям РФ за помощь Молдавии в период кризиса
Россия отправила в Молдавию медицинскую помощь в виде тест-систем, медикаментов и оборудования.
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Экс-президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 и продление беспошлинного режима торговли для экспортеров сельхозпродукции. Об этом он написал на своей странице в «Facebook».
«Выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству Российской Федерации искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса», - сообщил Додон.
Он также отметил, что российские власти помогли фермерам, которые пострадали от засухи и молдавским экспортерам. Россия предоставила им возможность беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок в 2018-2020 годах.
Ранее стало известно, что в Молдавию было доставлено 15 тысяч тест-систем для определения коронавирусной инфекции.