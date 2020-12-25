«Ночь темна перед рассветом»: Елизавета II подбодрила британцев в Рождество

Королева Великобритании Елизавета II выступила перед страной с рождественской речью. Она призвала жителей надеяться на лучшее в непростое время. Обращение прошло в онлайн-формате.

«Даже в самые темные времена все еще есть надежда на новый рассвет» - сказала королева в видеообращении к британцам.

Елизавета II поддержала британцев, которые потеряли родных и близких из-за коронавируса, а также тех, кто вынужден был изолироваться от членов семьи и друзей из соображений безопасности. Королева подчеркнула, что молится за здоровье людей.

По ее мнению, 2020 год в каком-то смысле сблизил людей - королева была тронута тем, как достойно человечество отреагировало на проблемы года.

В конце своей речи Елизавета II пожелала Великобритании счастливого Рождества: «Пусть свет Рождества, дух самоотверженности, любовь и надежда направляют нас в будущем».

Запись видеообращения прошла в Виндзорском замке, где королева отмечала Рождество со своим супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом. Празднование прошло отдельно от других членов королевской семьи из-за пандемии. Также королева приняла решение отказаться от традиционного праздничного богослужения.