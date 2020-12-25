Новый штамм COVID-19 обнаружен в восьми странах Европы

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции был обнаружен в восьми европейских странах.

«Восемь стран Европейского региона выявили новый вариант COVID-19 VOC-202012/01», - написал он в Twitter.

Клюге отметил, что в связи с этим защитные меры должны быть усилены. Во время действия ограничительных мер необходимо носить маски, соблюдать дистанцию и оставаться в привычном кругу общения.

Новую разновидность COVID-19 выявили в Великобритании на прошлой неделе. Главный врач страны назвал данный штамм на 70% более заразным, чем обычный. Из-за его распространения ряд стран Евросоюза принял решение приостановить сообщение с Великобританией. Некоторые государства пока только рассматривают такую возможность.