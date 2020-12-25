В Сирии террористы совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник на брифинге.

«Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 27 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 15 обстрелов, в провинции Латакия – 12 обстрелов, в провинции Хама – пять обстрелов» - отметил Сытник.

Контр-адмирал дополнил, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции зафиксировано не было.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.