С 28 декабря Турция не пустит в страну авиапассажиров без отрицательного теста на COVID-19

В Турции власти обязали всех прибывающих из-за рубежа пассажиров иметь отрицательный тест на коронавирус. Об это заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

«Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию», - говорится в сообщении министра.

На 25 декабря 2020 в Турции зафиксировано 2 118 255 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 17 543 человека.

Ранее власти Турции запретили массовые развлекательные программы в отелях на Новый год. Ограничение зaтрaгивaет мероприятия с ведущими и музыкой в отелях и ресторaнaх при них. Он будут действовaть до пяти утрa 4 янвaря. Запрещается также и реклама подобных новогодних мероприятий.