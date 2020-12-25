«Зимняя Грета»: как москвичи встретили североатлантический циклон

В столицу пришел североатлантический циклон «Грета», который принес мощный снегопад. Коммунальные службы уже перешли на круглосуточный режим работы. Они расчищают тротуары, парковки, а также проходы к остановкам и станциям метро.

Непогодой жители страны этот сильнейший снегопад назовут едва ли. Ведь это возможность сделать видео. Кто-то сразу побежал в прорубь, потому что не удержался, когда вокруг настоящая, зимняя сказка. И хотя этот снегопад, накрывший западную, центральную часть России и Черноземье, ждали, не все оказались готовы встретиться со стихией. В Брянске жаловались на заснеженные дороги. А в Белгороде, наоборот, сравнили снегоуборочные бригады с маршем штурмовиков из легендарных «Звездных войн».

Сильнейший снегопад стал накрывать столицу еще ночью, к обеду достиг своего пика. Садовое кольцо, МКАД встали в 9-балльные пробки. На улицы вывели больше 9,5 тысяч единиц уборочной техники и 40 тысяч рабочих.

Впрочем, те москвичи, которые решили оставить автомобиль дома и воспользоваться общественным транспортом, наоборот, радовались снегу. Ведь наконец-то появилось новогоднее настроение. Даже Дед Мороз вышел на улицу и прогулялся по Триумфальной площади в столице. Радовались обильному снегу и звери в московском зоопарке. Хотя уже понятно, что кому-то пора спать.

Снегопад, как говорят метеорологи, не закончится вплоть до вечера воскресенья, когда придет время задумываться о погоде на Новый год. 31-го декабря обещают оттепель и очередные обильные осадки. Для кого-то это лишний повод поверить в новогоднюю сказку.

Какие бы неудобства не принес этот снегопад водителям или пешеходам, у большинства, и с этим вряд ли кто поспорит, появилось настоящее новогоднее настроение, которого все так ждали и которое, действительно, очень важно сейчас. Особенно важно под конец именного этого тяжелого 2020 года.



Подробнее в сюжете Алексея Казанникова.