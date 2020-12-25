Московские школьники 6-11 классов смогут учиться очно после зимних каникул

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что ведомство рассматривает возможность перевода учащихся 6-11 классов московских школ на очное обучение. Об этом министр сообщил в ходе интервью на телеканале «Россия-1».

«Если ситуация позволит - определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая - то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения» - сказал Кравцов.

Также Кравцов добавил, что многие российские учителя прошли вакцинацию от коронавируса. По его словам, педагоги «чувствуют себя хорошо». Кравцов также сделал прививку - он отметил, что у него не было повышенной температуры после введения препарата и появились «хорошие титры» антител.