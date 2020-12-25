Три человека погибли в ДТП в Крыму

Три человека погибли, один получил травмы в ДТП с участием трех автомобилей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Skoda, после чего - с ВАЗ» - говорится в сообщении службы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других ведомств. На данный момент проводится проверка.