СМИ: В Новой Москве из-за пожара обрушился частный дом

В Рязановском поселении Новой Москвы произошло обрушение частного дома. По данным ТАСС, в здании произошло возгорание - об этом сообщил источник в экстренных службах. Также сообщается о горении соседнего дома.

«В СНТ в поселении Рязановское на двух соседних участках горят частные дома. Один из них обрушился в результате пожара, второй горит по всей площади» - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На данный момент на месте возгорания работают пожарные, ведется тушение. О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.