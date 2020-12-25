Шестнадцать воспитанников детского сада госпитализированы в Ивановской области

В Ивановской области с признаками отравления госпитализированы шестнадцать воспитанников детского сада. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«24 декабря 2020 года за медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ Детский сад №6 «Колокольчик» г. Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы», - говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты изъяли для экспертизы образцы продуктов питания из детсада.

«Действиям должностных лиц дошкольного учреждения будет дана надлежащая правовая оценка», - сообщили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные правила организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.