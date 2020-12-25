Пашинян заявил о готовности покинуть свой пост «по решению народа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если так решит народ страны. Об этом он сообщил в Facebook.

«Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа» - написал он.

Пашинян отметил, что его дальнейшая работа будет решаться только народом Армении. Если люди выразят доверие Пашиняну, он продолжит свою деятельность «в это трудное для страны время».

Также политик сообщил, что приглашает заинтересованные стороны на консультации по внеочередным парламентским выборам в 2021 году.