«Виртуальное Рождество»: как католики отмечают праздник в период пандемии

Этой ночью христиане начали отмечать Рождество. Для многих верующих праздник был омрачен ограничениями из-за пандемии коронавируса: церкви были закрыты для посещения. Но духом Рождества можно было напитаться виртуально - с помощью телевидения и интернета.

В Палестине праздничные гуляния открыл парад бойскаутов с шотландскими волынками. Из-за того, что Вифлеем закрыт для туристов, за парадом вживую наблюдают только местные. Даже Папа Римский выступал удаленно - проповедь в городе читал его посланник.

В Италии, которая оказалась в «красной зоне», гуляния в вовсе запрещены - Рождество празднуют дома, в кругу семьи. Гиды водят онлайн экскурсии по опустевшим византийским достопримечательностям. На службу в церковь можно попасть лишь со специальным разрешением и только в ближайший к дому храм.

Праздничные традиции рушатся и в Великобритании - впервые за 33 года сотрудники Букингемского дворца получают подарки не из рук королевы. Елизавета обращается к англичанам через интернет. Премьер-министр Борис Джонсон тоже празднует, но не только Рождество, но и заключение договоренности с Евросоюзом.

«Мы достигли сделки. Сделка, дающая уверенность деловым людям, путешественникам и всем инвесторам в нашей стране с 1 января. Кстати, у нас пир, полный рыбы» - сказал Джонсон в своем обращении.

Дональд Трамп тоже встретил праздник дома - в компании первой леди. Нынешний президент США поздравил американцев онлайн. А вот избранный лидер страны Джозеф Байден поздравлять никого не стал. Вместо него выступили собаки - Чемп и Майор Байдены.

Во Франции прошел праздничный концерт в соборе Парижской Богоматери - вместо священников выступаю артисты в касках. Здание еще надолго в аварийном режиме, и чтобы ускорить его восстановление монахини собирают средства песней - причем, исполняют они нашу «Катюшу».