Роструд опубликовал список выходных в 2021 году

Роструд опубликовал календарь выходных дней в 2021 году. В феврале будет трехдневная рабочая неделя - в честь Дня Защитника Отчества россияне будут отдыхать с 21 по 23 число. Перед праздником россиян ждут шестидневные рабочие недели - с 5 по 21 февраля.

В марте будет одна четырехдневная рабочая неделя - в честь 8 марта. Еще две четырехдневные неделе будут в мае.

Летом дополнительный выходной назначен на 14 июня - в честь Дня России.

Следующие дополнительные выходные россиян ждут в ноябре - с 4 по 7 ноября.

Также 31 декабря в 2021 году официально стал выходным - о соответствующем распоряжении рассказали в Минтруда.