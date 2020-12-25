«Поющий» полицейский из Финляндии записал альбом на русском языке

Петрус Шродерус, известный в Сети как «поющий полицейский», выпустил альбом с своим исполнением известных песен на русском языке. По его словам, для изучения языка он нанял репетитора.

«Я уже знаю эти песни на финском, поэтому и я захотел выучить их на русском, чтобы хорошо исполнять их. Работа над произношением заняла много времени. У меня даже был репетитор. Я так счастлив, что люди пишут мне, что понимают, о чем я пою. Да, они слышат, что русский не мой родной язык, но я правда стараюсь» - рассказал «Звезде» Шродерус.

В репертуаре «поющего полицейского» имеется множество советских песен. Хит «Я люблю тебя, жизнь» в его исполнении стал самым популярным видео года в финском сегменте Youtube – почти 3 миллиона просмотров.