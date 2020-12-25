Детей из Морозовской больницы поздравил десант Дедов Морозов

На Морозовскую больницу прямо с крыши пришел Новый год. Сразу 30 Дедов Морозов спустились на тросах, заглянули в окна юных пациентов и поздравили их с наступающим праздником. Костюм новогоднего исполнителя желаний надели студенты-спасатели.

«Нам сегодня сказали буквально за 20 минут до представления: одевайтесь, вас ждет "сюрприз". И мы побежали. Не ожидали. Думали, будет Дед Мороз и все. А оказалось, тут целое огромное представление. Здорово. Очень здорово», - рассказала мама одной из пациенток.

Такой необычный способ поздравления студенты выбрали из-за запрета посещения пациентов по причине пандемии коронавируса. Дети, которые готовятся к выписке, смогли попасть на праздник во дворе больницы. Для них выступили новогодний оркестр снеговиков, жонглеры и аниматоры.