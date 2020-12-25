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В Белоруссии задержали группировку, которая готовила теракты по всей стране

Ирина Киселенко
18:22 25.12.2020
Сообщается, что террористическая группировка везла оружие через Украину.
В Белоруссии задержали группировку, которая готовила теракты по всей стране
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В Белоруссии задержали террористическую группировку, которая готовила теракты по всей стране и везла оружие через Украину. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять», - сообщил глава государства.

Он отметил, что в стране на жестком контроле находится противоправная активность, передает «БелТА».

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила об обмене фигурантами уголовных дел с прокуратурой Белоруссии. Российская сторона передала двух участников уголовных дел - один обвиняется в истязаниях и угрозе убийством, второй - в краже. Белорусская сторона передала правоохранителям РФ Сергея Роева, который обвиняется в нападении на человека в Электростали, похищении денег и угоне автомобиля.

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