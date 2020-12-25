В стране и мире Минтруд разработает поправки о назначении 31 декабря нерабочим днем Алексей Курильченко Решение по назначению последнего дня 2021 года выходным днем уже принято. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о подготовке ведомством поправок в Трудовом кодексе, которые назначат 31 декабря официальным выходным днем. «В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем», - сказал он в интервью «Интерфаксу». По словам Котякова, решение по назначению последнего дня 2021 года выходным днем уже принято. Назначить 31 декабря выходным предложил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета 23 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика