Минтруд разработает поправки о назначении 31 декабря нерабочим днем
Решение по назначению последнего дня 2021 года выходным днем уже принято.
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Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о подготовке ведомством поправок в Трудовом кодексе, которые назначат 31 декабря официальным выходным днем.
«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем», - сказал он в интервью «Интерфаксу».
По словам Котякова, решение по назначению последнего дня 2021 года выходным днем уже принято.
Назначить 31 декабря выходным предложил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета 23 декабря.