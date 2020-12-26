Оливье, торт «Наполеон» и водка: Стас Михайлов и Михаил Боярский рассказали о главных блюдах в новогоднем меню

Новогодний стол в традициях русской национальной кухни не обходится без салатов оливье, сельди под шубой, мандаринов, запеченной птицы. Как рассказали российские знаменитости «Звезде», они предпочитают угощаться именно этими блюда во время праздничной трапезы.

Во время новогодних посиделок на столе у российского певца Стаса Михайлова появится и оливье, и другое традиционное кушанье русской национальной кухни – холодец. Однако горячие блюда всегда становятся сюрпризом.

«С горячими блюдами мы экспериментируем. И этим занимается жена, в прошлые новогодние праздники у нас уже бывали и утка, и козленок, и фаршированная курица. Что придумает жена в Новом году, пока не известно. Это будет сюрпризом», - рассказал Михайлов.

Он добавил, что традиционный десерт приготовит мама. Речь идет «о самом вкусном в мире торте "Наполеон"».

Российская певица Анита Цой рассказала, что новогодний стол в ее семье, как правило, изобилует блюдами как российской кухни, включая оливье, сельдь под шубой, так и корейской: ни одно новогоднее празднество не обходится без кимчи, то есть определенным образом квашеной капусты, и других корейских салатов. По слова Аниты Цой, ее любимым праздничным кушаньем является утка в яблоках, которую, как и все остальные лакомства для новогоднего стола, в семье готовят самостоятельно.

Российская певица Татьяна Буланова, напротив, не планирует ничего готовить для праздничного застолья и приобретет готовые блюда. По признанию певицы, она не «мастер по кулинарным делам». На новогоднем столе появятся традиционные оливье и сельдь под шубой.

Салат оливье обязательно присутствует и на столе во время новогодних посиделок у советского и российского артиста эстрады Владимира Винокура. Однако юморист признался, что ест мало из-за предрасположенности к полноте, и во время новогодней трапезы лакомится мандаринами с елки и угощается водкой с домашним компотом.

«Я не очень люблю кушать, потому что расположен к полноте. Выпью водки и запью хорошим компотом домашним. Обязательно оливье. Мандарины с елки. Сниму с елки мандарины и буду есть», - рассказал Винокур.

Советский и российский актер Михаил Боярский, в свою очередь, равнодушен к изысканным кушаньям и напиткам. По словам актера, главным для него во время встречи Нового года является хорошая компания.

«Я не гурман, люблю компанию. Мне все равно, какой стол. Мне Новый год важен в плане общения больше, чтобы была компания», - подчеркнул Боярский.

Он добавил, что из алкогольных напитков предпочитает водку и не пьет ни шампанское, ни вино, ни виски, ни коньяки. Идеальный стол для актера – это картошка, зелень, селедка, хороший мягкий хлеб.