Названы категории пациентов, кому необходима госпитализация даже при легкой форме COVID-19

В некоторых случаях легкого течения коронавируса пациента стоит госпитализировать. Об этом рассказал депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, к таким случаям относятся эндокринная болезнь, диабет и онкология.

Кроме того, Онищенко прокомментировал ситуацию в Новосибирске. Там, как сообщали СМИ, пациенту с COVID-19 и туберкулезом отказали в медицинской помощи.

«При таком миксе - открытая форма туберкулеза плюс коронавирус - медики, вероятно, взвесили все "за" и "против" и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме», - сказал депутат «Вечерней Москве».

Он отметил - если человек не входит в группу риска, то может пройти лечение и дома. Стационар необходим тем, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.