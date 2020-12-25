Глава Минэкономразвития назвал условие для регулировки цен на продукты кабмином

Правительство сможет регулировать цены на продукты только точечно, в случае, если остальные экономические меры не помогут. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если, действительно, все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», - подчеркнул Решетников, выступая в Совете Федерации.

Ранее Государственная дума приняла закон о праве кабмина устанавливать предельные цены на социально значимые товары первой необходимости. Правительство получит возможность устанавливать их на срок не более 90 суток.