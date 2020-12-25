Совфед одобрил закон о лишении свободы за клевету в Интернете

Совет Федерации одобрил закон об усилении уголовной ответственности за клевету в Интернете.

За подобное нарушение, совершенное в Сети, будет грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до двух лет. За клевету с использованием служебного положения придется ответить штрафом до двух миллионов рублей или лишением свободы до трех лет. За ложь о том, что человек страдает опасным для окружающих заболеванием, предусмотрено лишение свободы до четырех лет или штраф до трех миллионов рублей.

Согласно закону, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа — предусматривается за клевету о совершении преступления сексуального характера и любого тяжкого или особо тяжкого преступления.