Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Совфед одобрил закон о лишении свободы за клевету в Интернете

Алена Миронова
12:59 25.12.2020
В соответствии с действующим законодательством, клевета не карается лишением свободы.
Совфед одобрил закон о лишении свободы за клевету в Интернете
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Совет Федерации одобрил закон об усилении уголовной ответственности за клевету в Интернете.

За подобное нарушение, совершенное в Сети, будет грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до двух лет. За клевету с использованием служебного положения придется ответить штрафом до двух миллионов рублей или лишением свободы до трех лет. За ложь о том, что человек страдает опасным для окружающих заболеванием, предусмотрено лишение свободы до четырех лет или штраф до трех миллионов рублей.

Согласно закону, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа — предусматривается за клевету о совершении преступления сексуального характера и любого тяжкого или особо тяжкого преступления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:08 В стране и мире
Видео
Глава Минздрава Рязанской области рассказал о состоянии пассажиров перевернувшегося автобуса
11:14 В стране и мире
Зеленский рассказал, в каком случае позвонит Путину
10:34 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания подростка, готовившего теракт в Тамбове
09:03 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Рязанью
07:55 В стране и мире
Видео
Христиане со всего мира празднуют католическое Рождество
Популярное
Популярное
Видео
Цаликов рассказал о единстве армии и общества в истории России
Видео
Загадочный розовый шар заметили рядом с местом падения метеорита в Китае
Зеленский рассказал, в каком случае позвонит Путину
Видео
Экс-сотрудник СБУ рассекретил документы о биологических экспериментах США на территории Украины
Видео
Бокерия рассказал, как борется с теми, кто носит маску неправильно
Видео
В Китае зафиксировали падение метеорита
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.