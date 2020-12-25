Глава Минздрава Рязанской области рассказал о состоянии пассажиров перевернувшегося автобуса

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал инцидент с пассажирским автобусом, вылетевшим ночью с трассы в кювет. Глава Минздрава сообщил о количестве и состоянии пассажиров и водителей и о предпринимаемых в связи с этим мерах.

«Сразу были организованы бригады санитарной авиации со специалистами различного профиля. На месте ДТП произошла санитарная транспортировка, и 11 человек поступили в Межрайонный скопинский медцентр. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, семь человек - в состоянии средней степени тяжести», - сказал Прилуцкий.

Глава Минздрава отметил, что с пострадавшими работают специалисты Центра медицины катастроф и специалисты областной клинической больницы, в том числе детской, а также психологи. Все пожелания пациентов были удовлетворены.

Напомним, ДТП произошло ночью на трассе Волгоград - Москва. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, вследствие чего наехал на дорожное ограждение. Автобус перевернулся и оказался на обочине.