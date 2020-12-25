Кинолог рассказала, как правильно вести себя при встрече с бродячими собаками

Кинолог Ирина Федорова рассказала «Звезде», как правильно вести себя при встрече с бродячими собаками.

Она подчеркнула, что зачастую собак самих провоцируют на проявление агрессии. Например, резкие движения руками животные уже воспринимают как угрозу.

«Если вы идете со своей собакой и видите вдалеке стаю собак, лучше уйти с их пути, не попадаться на глаза», - подчеркнула кинолог.

Эксперт отмечает, что многое также зависит и от самих собак. То, что может их спровоцировать - непредсказуемо. Например, некоторые животные могут испугаться взмахов палкой, другие же - воспринять их как сигнал к нападению.

Говоря о спецсредствах, Федорова заявила, что газовый баллончик не действует на собак так же, как на людей. Они не почувствуют боли из-за адреналина даже, если на них будет надет электроошейник. Более эффективными могут быть ультразвуковые средства, но их необходимо постоянно носить либо на шее, либо в кармане.

«Элементарно, если взять электроошейник. По факту это принцип электрошокера. Собаку дрессируют при помощи электроошейника, а в дальнейшем - на прогулках: выставляют уровень, чтобы собаке было не больно, а некомфортно. На максималке она будет чувствовать, она даже может получить ожог. Но если в этот момент на нее будет совершено нападение другой собаки, либо она будет сама кого-то рвать, на адреналине она не почувствует боли. Так же как она не почувствует перцовых баллончиков и всего остального», - пояснила она.

При прямой встрече с агрессивными собаками эксперт рекомендует найти спиной опору, например стенку, чтобы видеть животное, а также произвести грозные окрики с определенной интонацией, но бежать от собак, подчеркнула ветеринар, не стоит. Собаки бездомные сбиваются в стаи