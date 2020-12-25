Момент ДТП с автобусом под Рязанью снял видеорегистратор

Момент падения автобуса с пассажирами в кювет под Рязанью попал на видео. На кадрах с видеорегистратора внутри салона виден непосредственно момент падения.

Автобус двигался по слегка заснеженной ночной дороге и в какой-то момент начал постепенно съезжать влево на обочину. Это привело к полной потере управления и опрокидыванию транспортного средства. На кадрах видно, как автобус наехал на дорожное ограждение, что и спровоцировало неблагоприятные последствия. Ролик опубликован на YouТube.

Ранее в МЧС рассказали о подробностях случившегося. В автобусе находились 26 человек, включая двоих водителей. Как сообщили в региональном УМВД, в результате аварии погибли четыре человека. 11 пострадали.