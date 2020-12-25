В стране и мире Самолет из Лейпцига совершил посадку в Нижнем Новгороде вместо Москвы из-за непогоды Лина Давыдова Как сообщили в авиакомпании, которой принадлежит самолет, аварийной ситуации на борту, как ранее писали СМИ, не было, воздушное судно направилось на запасной аэродром в Нижний Новгород из-за плохой погоды в Москве. © Фото: Роман Владимиров, РИА Новости Самолет Ту-204 Лейпциг - Москва, который должен был совершить посадку в аэропорту Шереметьево, приземлился на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что судно кружило над столичной воздушной гаванью, но так и не зашло на посадку из-за отказа автопилота. Однако «Звезде» компания-перевозчик эту информацию опровергла. Посадку в Нижнем Новгороде объяснили непогодой в столице. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика