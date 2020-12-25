Зеленский рассказал, в каком случае позвонит Путину

Владимир Зеленский заявил, что поговорит с Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» будет откладываться.

«Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», - в заявил он в интервью журналу «Фокус».

В то же время глава Украины отметил, что на данный момент нет предмета для разговора с Путиным. Однако добавил, что разговор все же необходим как в рамках «нормандского формата», так и личный.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент для подготовки переговоров нет соответствующей «субстанции».