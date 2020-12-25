ФСБ показала кадры задержания подростка, готовившего теракт в Тамбове

ФСБ показала кадры задержания 17-летнего подростка, который подозревается в подготовке к теракту в Тамбове.

В арендованной студентом местного колледжа квартире были найдены взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции из Интернета по его сборке и применению.

По версии следствия, подросток планировал террористический акт в одном из зданий города. По данному факту возбуждено уголовное дело.