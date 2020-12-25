В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток

В Тамбове ФСБ предотвратила теракт, который готовил 17-летний подросток. Как сообщают в СК РФ, студент колледжа собирался совершить атаку в одном из зданий города под влиянием «деструктивных субкультур». Он планировал взорвать самодельную бомбу, созданную по инструкциям из Интернета.

Двадцать третьего декабря сотрудники ФСБ пресекли преступные действия подростка. На съемной квартире студента были найдены химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывчатки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта». Студент задержан.