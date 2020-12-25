СМИ: Самолет из Лейпцига готовится аварийно сесть в Нижнем Новгороде из-за отказа автопилота

Самолет Ту-204 Лейпциг - Москва готовится к аварийной посадке на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. Причиной стал отказ автопилота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Судя по данным сайта Flightradar24, самолет кружил над аэропортом Шереметьево, но на посадку так и не зашел. Сейчас борт набирает высоту и направляется в Нижний Новгород.