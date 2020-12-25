Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму

Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды для Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он отреагировал на слова Сергея Аксенова о привлечении международной компании для внедрения соответствующих технологий.

«Мы срaзу нaчaли рaботу и обязaтельно нaйдем (эту компaнию. - Прим. ред.), и будем ей препятствовaть реaлизовaть этот проект», - зaявил дипломaт в прямом эфире телекaнaлa «Укрaинa-24».

В Крыму оценили слова Кулебы. Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что подобное желание властей Киева продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Его слова передает РИА Новости.